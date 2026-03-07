Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 10:50

Догхантеры начали убивать собак отравленным фаршем

Догхантеры отравили испорченным фаршем минимум трех собак в Хабаровске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Хабаровске активизировались догхантеры: с начала марта уже три собаки погибли после отравления, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». По данным источника, животные съели на улице свертки с фаршем, в который, вероятно, был добавлен крысиный яд или токсичный для животных противотуберкулезный препарат — изониазид.

Одной из жертв стал бигль по кличке Грейси. По информации канала, 11-летний школьник гулял с собакой в Железнодорожном районе. Когда они вернулись домой, у животного начались судороги, рвота и пена изо рта, отказали конечности. По дороге в ветклинику Грейси умерла на глазах у ребенка. Из-за стресса мальчику потребовалась помощь психолога.

Владельцы других пострадавших собак утверждают, что от действий догхантеров могли пострадать не менее 10 животных. Отрава попадается в основном в районе Выборгской улицы и Карла Маркса. Теперь собачники собирают опасные свертки и готовят коллективное заявление в полицию.

Ранее в Екатеринбурге зафиксировали резкий рост случаев отравления собак догхантерами. С декабря 2025 года ветеринарные клиники еженедельно принимают по три-четыре отравленных питомца. Хозяева самостоятельно убирают яд с улиц. Они также направили заявления в полицию.

собаки
отравления
убийства
животные
