Владельцы собак забили тревогу из-за нашествия догхантеров

Догхантеры в Екатеринбурге начали травить собак в два раза чаще, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, с декабря 2025 года люди массово несут в ветеринарные клиники города своих питомцев, съевших яд во время прогулки на улице.

В центре «Хатико» рассказали, что с просьбами спасти животных им звонят каждую неделю по три-четыре раза. Такая же история наблюдается и в других екатеринбургских ветклиниках. Хозяева пострадавших псов регулярно выходят на улицы с пакетами и убирают отраву сами, после чего отправляют ее на экспертизу. Они также написали заявление в полицию.

Ранее жители района Солнцево в Москве сообщили о массовой гибели домашних собак от рук догхантеров. За два дня умерло семь животных, еще одно попало в реанимацию. Во дворах обнаружили подозрительные фрагменты мяса и следы вещества розового цвета.

До этого ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что наиболее действенным средством для спасения собаки, которая проглотила отраву, является витамин B6. По его словам, это средство выступает прямым противоядием противотуберкулезному препарату и вводится внутримышечно.