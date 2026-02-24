Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:42

Москвичам раскрыли, когда ожидать пика заболеваемости ОРВИ

Врач Неронов: пик заболеваемости ОРВИ в Москве и области наступит в марте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве и Подмосковье в марте ожидается пик заболеваемости ОРВИ, заявил LIFE.ru инфекционист Владимир Неронов. Он напомнил, что в группу риска входят дети, пожилые, беременные, люди с хроническими болезнями и те, кто работает в коллективах.

Если говорить о России в целом, эпидемический подъем заболеваемости неоднороден и в зависимости от региона будет иметь свои временные рамки — где-то теплее, а где-то холоднее. Что касается Московского региона, то пик заболеваемости еще впереди: подъем продолжится и достигнет своего максимума в марте, — предупредил Неронов.

Врач уточнил, что нынешний сезон не выходит за рамки привычной эпидемиологической обстановки. Он добавил, что приезжать в офис с простудой — это вовсе не подвиг, а сознательное участие в распространении инфекции.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что пандемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2026 году в России не будет. По его словам, пик уже пройден, и ситуация находится под контролем.

