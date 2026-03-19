19 марта 2026 в 08:48

На Западе раскрыли коварный план Европы для мести Венгрии

Politico: лидеры ЕС готовят меры против Венгрии из-за блокировки кредита Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лидеры стран Евросоюза готовят меры против Венгрии из-за ее решения блокировать европейский кредит для Киева, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. По его информации, реакция Брюсселя не будет зависеть от того, кто победит на венгерских парламентских выборах.

Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией <…>, эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов. По словам чиновников, расплата неизбежна, независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если [премьер-министр Виктор] Орбан будет переизбран, — говорится в материале.

По словам источников, наказание наступит быстрее, если Орбан победит на выборах. Если же победит оппозиционер Петер Мадьяр, Брюссель, вероятно, займет выжидательную позицию, чтобы оценить действия нового правительства. Пока же Евросоюз не форсирует события, чтобы не играть на руку Орбану в предвыборной гонке.

Ранее Орбан обратил внимание, что Венгрия не поддастся на шантаж Украины и не откажется от выгодных поставок энергоносителей из России. Он вновь раскритиковал решение Киева заблокировать нефтепровод «Дружба» и предупредил, что даст бой попыткам лишить страну дешевой энергии.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
