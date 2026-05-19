США могут вывести из Германии еще несколько сотен военных

США могут вывести еще несколько сотен военнослужащих из Германии, заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. По его словам, которые передает ТАСС, ему неизвестно, будет ли Вашингтон избавляться от военного контингента в других странах Европы.

Я могу подтвердить, что общее число выводимых из Германии военных составит 5 тыс. человек. Возможно, еще будут выведены несколько сотен человек. Но я также могу подтвердить, что это не повлияет на выполнение оборонных планов НАТО, — сказал он.

Ранее США решили вывести примерно 5 тыс. своих военнослужащих с территории Германии, а также сократить военное присутствие в Европе до уровня 2022 года. Под вывод подпадает бригадная группа, уже дислоцированная в ФРГ, также отменяется переброска батальона с дальнобойными системами.

Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что В НАТО ожидают, что США будут выводить войска из Германии, консультируясь с Блоком. Он не ответил на вопрос, возможна ли переброска этих войск в Польшу.