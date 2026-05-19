Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 17:47

США могут вывести из Германии еще несколько сотен военных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США могут вывести еще несколько сотен военнослужащих из Германии, заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. По его словам, которые передает ТАСС, ему неизвестно, будет ли Вашингтон избавляться от военного контингента в других странах Европы.

Я могу подтвердить, что общее число выводимых из Германии военных составит 5 тыс. человек. Возможно, еще будут выведены несколько сотен человек. Но я также могу подтвердить, что это не повлияет на выполнение оборонных планов НАТО, — сказал он.

Ранее США решили вывести примерно 5 тыс. своих военнослужащих с территории Германии, а также сократить военное присутствие в Европе до уровня 2022 года. Под вывод подпадает бригадная группа, уже дислоцированная в ФРГ, также отменяется переброска батальона с дальнобойными системами.

Позже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что В НАТО ожидают, что США будут выводить войска из Германии, консультируясь с Блоком. Он не ответил на вопрос, возможна ли переброска этих войск в Польшу.

Европа
НАТО
войска
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя рассказал, что сейчас происходит с переговорами по Украине
«На прицел»: Захарова высказалась об эскалации вокруг атомной станции в ОАЭ
10 дней разлагалась в диване: мигрант убил соседку и покинул Россию
«Чудовищно»: Захарова жестко высказалась о противниках Ирана
«Пример для всего мира»: как Азербайджан строит города будущего
Писательницу-иноагента внесли в список террористов
Путин прилетел в Пекин
ВСУ сконцентрировали свои атаки на новый регион России
Военэксперт ответил, правда ли Украина разработала мощнейшие умные бомбы
Захарова раскрыла, кто «благославил» Киев на удары по российской энергетике
Дегтярев назвал сломанным мировой спорт без России
МЧС судится с Бабкиной из-за бомбоубежища
В Таганроге умер последний живший в России Праведник народов мира
Мирные жители Курской области получили жуткие травмы из-за атаки ВСУ
Дипломат объяснил отсутствие стратегического диалога с Западом
ВСУ ударили по медобъектам в российском городе
Атака ВСУ обернулась смертью мирного жителя в Белгородской области
«Аэрофлот» на ЦИПР представил голосового помощника и цифрового аватара
Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные
Трамп ответил на вопрос об ударе США по Ирану в ближайшее время
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.