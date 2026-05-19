Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В выходные дни в Москве прогнозируются осадки в виде дождя и грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 23 и 24 мая?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в выходные дни в Москву придет волна небольшого похолодания.

«Субтропическая жара в мае — это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится в предстоящие выходные, когда в результате прохождения холодного атмосферного фронта субботним днем посвежеет до +16–19 градусов, в воскресенье потеплеет до +20–23 градусов. Заключительная неделя мая по температуре будет умеренной», — рассказал он.

По данным метеосервисов, в ночь на субботу, 23 мая, характер погоды начнет стремительно меняться. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой смену ветра на западное направление и дожди «различной интенсивности». Ночью термометры покажут +13–15 градусов. Днем ожидается до +20 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В воскресенье, 24 мая, ночные температуры будут находиться в пределах +10–15 градусов, местами столбики термометров могут опускаться до +10–12 градусов, что близко к климатической норме. Днем воздух прогреется до +20–25 градусов. В столице ожидаются ливневые дожди, которые будут носить локальный характер. Атмосферное давление стабилизируется на отметке около 743–749 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По информации метеоцентров, в субботу, 23 мая, в Санкт-Петербурге столбики термометров опустятся до +7–9 градусов. Днем воздух прогреется до +17–20 градусов. Небо будет преимущественно облачным, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается западный, слабый, около 1 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит порядка 760–765 мм ртутного столба.

В воскресенье, 24 мая, ночью в Северной столице температура составит +7–10 градусов. Днем воздух прогреется до +17–22 градусов. Ожидается переменная облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление останется повышенным, около 763 мм ртутного столба.

Иван Смирнов
