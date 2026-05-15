Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Актриса Юлия Пересильд не стала отговаривать 16-летнюю дочь Анну от досрочного завершения учебы в школе и поступления в вуз. По ее словам, Анну ожидала бы высокая учебная нагрузка, включая занятия с несколькими репетиторами ежедневно, сообщает журнал «Семь Дней».

Я же не учусь за нее в школе. Я школу уже окончила и хорошо окончила... Это уже не мои проблемы, — заявила Пересильд.

Актриса также отметила, что обучение является зоной ответственности ребенка, и подчеркнула, что родителям не стоит «учиться заново» вместе с детьми. При этом она добавила, что важно поддерживать интерес к знаниям, рассказывая о полезных книгах и практическом применении школьных предметов во взрослой жизни.

Ранее Анна Пересильд сообщала, что планирует оставить учебу в школе и сразу поступить в высшее учебное заведение. Она подчеркнула, что ее намерение не является ни формой подросткового бунта, ни попыткой привлечь к себе дополнительное внимание. Юная артистка добавила, что полностью готова к взрослой жизни. Она намерена получить образование в театральном вузе, чтобы в дальнейшем развивать свою актерскую карьеру.