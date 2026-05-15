День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 19:52

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Анна и Юлия Пересильд Анна и Юлия Пересильд Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Юлия Пересильд не стала отговаривать 16-летнюю дочь Анну от досрочного завершения учебы в школе и поступления в вуз. По ее словам, Анну ожидала бы высокая учебная нагрузка, включая занятия с несколькими репетиторами ежедневно, сообщает журнал «Семь Дней».

Я же не учусь за нее в школе. Я школу уже окончила и хорошо окончила... Это уже не мои проблемы, — заявила Пересильд.

Актриса также отметила, что обучение является зоной ответственности ребенка, и подчеркнула, что родителям не стоит «учиться заново» вместе с детьми. При этом она добавила, что важно поддерживать интерес к знаниям, рассказывая о полезных книгах и практическом применении школьных предметов во взрослой жизни.

Ранее Анна Пересильд сообщала, что планирует оставить учебу в школе и сразу поступить в высшее учебное заведение. Она подчеркнула, что ее намерение не является ни формой подросткового бунта, ни попыткой привлечь к себе дополнительное внимание. Юная артистка добавила, что полностью готова к взрослой жизни. Она намерена получить образование в театральном вузе, чтобы в дальнейшем развивать свою актерскую карьеру.

Шоу-бизнес
Юлия Пересильд
Анна Пересильд
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Греции нашли сломанный украинский катер
Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию
Сценарии уюта: как текстиль помогает дому подстраиваться под ритм жизни
Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре
Бункер, комнаты для шуб: что известно об элитной даче Зеленского под Киевом
Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы
«Для тех, кто ждет и верит»: семьи пленных российских бойцов получили вести
В России сделали важное заявление о спасенных жителях Сумской области
Девушка родила прямо в электричке
Лавров рассказал о важном предложении России на заседании БРИКС
Си Цзиньпин тонко подколол Трампа, упомянув Путина
«Недопустимо»: Лавров о влиянии «семерки стран» на ряд договоров
Непобедимое оружие РФ устрашило Запад, атака на Рязань: что дальше
Почему качественные ткани меняют ощущение дома
В «Манчестер Юнайтед» раскрыли, почему де Лигт не сыграет на ЧМ-2026
Полицейские вернули россиянину дочь, за которую требовали выкуп в $15 тыс.
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Колумбийская мафия сделала неожиданное заявление перед выборами
Европейский банк оштрафован на триллионы рублей
Режиссер Бикбаев фразой о тоталитаризме описал свою работу с актерами
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.