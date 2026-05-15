15 мая 2026 в 20:06

Си Цзиньпин тонко подколол Трампа, упомянув Путина

Си Цзиньпин заявил Трампу, что в его секретном саду был Путин

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Фото: IMAGO/White House Press Office/Global Look Press
Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин показал секретный сад. Китайский лидер отметил, что его уже посещал глава РФ Владимир Путин. Встречу транслировал CCTV.

Трамп поинтересовался, приглашали ли в этот сад других глав государств или он первый. Си Цзиньпин ответил, что это происходит крайне редко.

Например, здесь бывал Путин, — сказал китайский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Китай состоится совсем скоро, подготовка к нему уже завершена. Он подчеркнул, что все контакты состоялись и основные параметры поездки согласованы.

Китайские СМИ в свою очередь сообщили, что Путин посетит Пекин с однодневным визитом в середине следующей недели — 20 мая. По данным источников, поездка президента в Китай носит рутинный характер и является частью регулярных контактов между странами.

Политолог Юрий Светов между тем выразил мнение, что визиты в Китай Путина и Трампа, который посетил страну накануне, 14 мая, никак не связаны между собой. По его словам, визит каждого из лидеров планировался давно и один к другому не привязан.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

