Си Цзиньпин тонко подколол Трампа, упомянув Путина Си Цзиньпин заявил Трампу, что в его секретном саду был Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин показал секретный сад. Китайский лидер отметил, что его уже посещал глава РФ Владимир Путин. Встречу транслировал CCTV.

Трамп поинтересовался, приглашали ли в этот сад других глав государств или он первый. Си Цзиньпин ответил, что это происходит крайне редко.

Например, здесь бывал Путин, — сказал китайский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Китай состоится совсем скоро, подготовка к нему уже завершена. Он подчеркнул, что все контакты состоялись и основные параметры поездки согласованы.

Китайские СМИ в свою очередь сообщили, что Путин посетит Пекин с однодневным визитом в середине следующей недели — 20 мая. По данным источников, поездка президента в Китай носит рутинный характер и является частью регулярных контактов между странами.

Политолог Юрий Светов между тем выразил мнение, что визиты в Китай Путина и Трампа, который посетил страну накануне, 14 мая, никак не связаны между собой. По его словам, визит каждого из лидеров планировался давно и один к другому не привязан.