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05 июня 2026 в 22:09

В АФК «Система» рассказали о новом международном проекте

Евтушенков: АФК «Система» начнет производство лекарств в Азии и Африке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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АФК «Система» намерена наладить совместное производство оригинальных лекарственных препаратов в Африке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, сообщил ИС «Вести» председатель совета директоров компании Владимир Евтушенков на полях ПМЭФ. Компания сделает основной акцент именно на разработке собственных лекарственных средств, а не на производстве аналогов.

Это интересный проект, который мы развиваем. И тут главный вопрос, сколько мы успеем <…> разработать оригинальных лекарств, потому что никто не хочет покупать дженерики, — рассказал Евтушенков.

Евтушенков отметил, что планируется выпуск препаратов как для Африки, так и для Ближнего Востока, а также для Таиланда. Основной упор будет сделан именно на создание собственных разработок, а не аналогов, подчеркнул он. Помимо фармацевтики, руководитель АФК «Система» добавил, что компания также выстраивает партнерские отношения в областях кибербезопасности и информационных технологий.

Ранее онколог эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.

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