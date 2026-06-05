В АФК «Система» рассказали о новом международном проекте Евтушенков: АФК «Система» начнет производство лекарств в Азии и Африке

АФК «Система» намерена наладить совместное производство оригинальных лекарственных препаратов в Африке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, сообщил ИС «Вести» председатель совета директоров компании Владимир Евтушенков на полях ПМЭФ. Компания сделает основной акцент именно на разработке собственных лекарственных средств, а не на производстве аналогов.

Это интересный проект, который мы развиваем. И тут главный вопрос, сколько мы успеем <…> разработать оригинальных лекарств, потому что никто не хочет покупать дженерики, — рассказал Евтушенков.

Евтушенков отметил, что планируется выпуск препаратов как для Африки, так и для Ближнего Востока, а также для Таиланда. Основной упор будет сделан именно на создание собственных разработок, а не аналогов, подчеркнул он. Помимо фармацевтики, руководитель АФК «Система» добавил, что компания также выстраивает партнерские отношения в областях кибербезопасности и информационных технологий.

Ранее онколог эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.