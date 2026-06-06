ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 04:23

Захарова озвучила, руководители каких стран ведут себя неадекватно

Захарова: раздающиеся из ряда стран ЕС фразы говорят о неадекватности их властей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Высказывания, которые звучат из некоторых европейских стран, свидетельствуют о неадекватности их руководства, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. Дипломат согласилась с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее говорил о «смерти мозга» НАТО.

Еврокомиссия в руках гинеколога, руководит Францией, я так полагаю, патологоанатом. Как-то все не туда у них идет. Потом Макрон как-то пытался видоизменить эти фразы, дополнить их, и так далее. Но я абсолютно согласна, что по заявлениям, раздающимся из Евросоюза, сказать об их адекватности просто уже нельзя, — уточнила дипломат.

Также, по словам Захаровой, Москва ожидает, что в Ереване на деле будут следовать демократическим процедурам, о которых армянские власти «разглагольствуют при каждом удобном случае». Однако на данный момент российская сторона видит попытки властей пойти на «преступление против демократии» — снять с парламентских выборов крупнейшее оппозиционное движение «Сильная Армения» и, возможно, партию «Процветающая Армения».

Ранее Захарова решительно опровергла слухи о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы устал и собирается уйти в отставку. По ее словам, глава ведомства работает на благо страны и делает свое дело так, что «враги обзавидовались».

Власть
Мария Захарова
Евросоюз
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Танковый удар смел укрепления ВСУ: успехи ВС РФ к утру 6 июня
Группировка войск «Восток» разгромила опорники ВСУ под Днепром
«Каллас трясет»: в ЕС рассказали о бешенстве в Европе из-за слов Путина
В США сообщили о неудавшейся атаке Ирана на страны Ближнего Востока
Озвучена причина смерти легенды WWE Халка Хогана
В ОП придумали, как оценивать поведение школьников на уроках
Над Ленинградской областью сбиты десятки беспилотников ВСУ
Пушилин рассказал о положении ВСУ в Днепропетровской области
Еще три БПЛА не смогли прорваться сквозь систему ПВО Москвы
Иран ударил по базам США на Ближнем Востоке
Россия обсуждает полный безвиз с четырьмя странами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 июня
Экс-разведчик США предположил, когда Европа захочет мира на Украине
Киеву — ни денег, ни оружия, ни ЕС: Мадьяр ясно показал, на чьей он стороне
Отъезд из РФ, отсутствие своего жилья, личная жизнь: где сейчас Привольнов
Правоохранители рассказали, где находятся осужденные пожизненно за «Крокус»
«Он бы сказал»: Ушаков не стал говорить, кто из бизнесменов ездил в Киев
Захарова озвучила, руководители каких стран ведут себя неадекватно
Украина принесла Греции официальные извинения
Украинцев — в окопы. Принято решение: ЕС выгонит беженцев-нахлебников
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.