Захарова озвучила, руководители каких стран ведут себя неадекватно

Высказывания, которые звучат из некоторых европейских стран, свидетельствуют о неадекватности их руководства, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. Дипломат согласилась с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее говорил о «смерти мозга» НАТО.

Еврокомиссия в руках гинеколога, руководит Францией, я так полагаю, патологоанатом. Как-то все не туда у них идет. Потом Макрон как-то пытался видоизменить эти фразы, дополнить их, и так далее. Но я абсолютно согласна, что по заявлениям, раздающимся из Евросоюза, сказать об их адекватности просто уже нельзя, — уточнила дипломат.

Также, по словам Захаровой, Москва ожидает, что в Ереване на деле будут следовать демократическим процедурам, о которых армянские власти «разглагольствуют при каждом удобном случае». Однако на данный момент российская сторона видит попытки властей пойти на «преступление против демократии» — снять с парламентских выборов крупнейшее оппозиционное движение «Сильная Армения» и, возможно, партию «Процветающая Армения».

Ранее Захарова решительно опровергла слухи о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы устал и собирается уйти в отставку. По ее словам, глава ведомства работает на благо страны и делает свое дело так, что «враги обзавидовались».