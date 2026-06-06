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06 июня 2026 в 00:31

Захарова пристыдила распространителей слухов про Лаврова

Захарова опровергла вбросы об усталости и отставке Лаврова

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров работает на благо страны и делает свое дело так, что «враги обзавидовались», заявила 360.ru на полях ПМЭФ представитель ведомства Мария Захарова. Она решительно опровергла слухи о том, дипломат якобы устал и собирается уйти в отставку.

Сам Сергей Викторович несколько раз отвечал на такие провокационные вопросы <...>. Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны,подчеркнула Захарова, призвав не идти на поводу у недругов.

Ранее Лавров признавался, что у него не бывает ощущения усталости или отсутствия сил. Он посоветовал всем «не напрягаться». По его словам, важным качеством дипломата является умение терпеть, в том числе скучные мероприятия.

До этого Лавров заявил переводчику, что перевод речи главы МИД Египта Бадра Абдель Аты был не совсем точен. В частности, руководитель российского внешнеполитического ведомства пошутил, что во фразе «Уважаемый господин министр, Сергей Викторович, дорогой друг, спасибо большое за эту встречу» египтянин не назвал его по отчеству.

Россия
Мария Захарова
Сергей Лавров
слухи
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