Захарова пристыдила распространителей слухов про Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров работает на благо страны и делает свое дело так, что «враги обзавидовались», заявила 360.ru на полях ПМЭФ представитель ведомства Мария Захарова. Она решительно опровергла слухи о том, дипломат якобы устал и собирается уйти в отставку.

Сам Сергей Викторович несколько раз отвечал на такие провокационные вопросы <...>. Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны, — подчеркнула Захарова, призвав не идти на поводу у недругов.

Ранее Лавров признавался, что у него не бывает ощущения усталости или отсутствия сил. Он посоветовал всем «не напрягаться». По его словам, важным качеством дипломата является умение терпеть, в том числе скучные мероприятия.

До этого Лавров заявил переводчику, что перевод речи главы МИД Египта Бадра Абдель Аты был не совсем точен. В частности, руководитель российского внешнеполитического ведомства пошутил, что во фразе «Уважаемый господин министр, Сергей Викторович, дорогой друг, спасибо большое за эту встречу» египтянин не назвал его по отчеству.