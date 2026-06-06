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06 июня 2026 в 01:00

«Преступление против демократии»: в МИД РФ осудили один шаг Армении

Захарова: РФ видит попытки Армении решиться на преступление против демократии

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Москва ожидает, что в Ереване на деле будут следовать демократическим процедурам, о которых армянские власти «разглагольствуют при каждом удобном случае», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Однако на данный момент российская сторона видит попытки властей пойти на «преступление против демократии» — снять с парламентских выборов крупнейшее оппозиционное движение «Сильная Армения» и, возможно, партию «Процветающая Армения».

Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии, — уточнила Захарова.

Если антидемократический сценарий будет реализован и решение о недопуске оппозиции к выборам примут, то граждан Армении лишат права выбора будущего своей страны, что поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом. Дипломат подчеркнула, что в таком случае даже такие профильные международные структуры, как БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и другие, не смогут отделаться простыми «озабоченностями» или замолчать вопиющее попрание не только норм права, но и интересов целого народа.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает попытки устранить всех оппонентов перед выборами. По его мнению, подобные действия не будут приняты ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

Власть
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Мария Захарова
оппозиция
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