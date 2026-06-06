Для жителей некоторых регионов России могут ввести новый вид компенсации Миронов предложил компенсировать жителям сел траты на поездки

Для жителей малых населенных пунктов, где не налажено регулярное общественное сообщение, следует ввести федеральный механизм транспортной компенсации, заявил РИА Новости Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Соответствующее обращение уже направлено главе Минтранса РФ Андрею Никитину.

Выплачивать компенсацию предлагаю исходя из фактической стоимости проезда или на основе экономически обоснованного норматива расходов, если используется личный автотранспорт, — уточнил политик.

В письме Миронов считает целесообразным рассмотреть вопрос о создании такой компенсации, которая должна возмещать гражданам все расходы на поездки в больницы, поликлиники, МФЦ, суды и органы соцзащиты. Он пояснил, что компенсация может выплачиваться исходя из фактической стоимости проезда или на основе утвержденного норматива, если используется личный автомобиль.

По мнению лидера партии, эта инициатива прежде всего касается жителей сел, деревень, поселков городского типа и малых городов, для которых посещение поликлиник и МФЦ сопряжено с большими расходами. Миронов отметил, что из-за нерегулярного движения транспорта в глубинке жителям приходится тратить много времени на остановках, что усложняет поездки туда и обратно.

Ранее глава политической силы заявлял, что введение шестидневной рабочей недели в РФ ухудшит положение граждан. Он предложил бизнесмену Олегу Дерипаске, который ранее выступил с таким предложением, начать изменения с себя.