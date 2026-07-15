Семьям с детьми предложили помочь гасить ипотеку Миронов призвал ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки

В России стоит установить прогрессивную шкалу государственных выплат на закрытие ипотечных кредитов для семей с детьми, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС. По его мнению, сумма должна варьироваться от 500 до 700 тыс. рублей в зависимости от количества рожденных детей.

Это также прогрессивные выплаты: при рождении первенца государство гасит долг на 500 тыс., второго ребенка — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей, — указал парламентарий.

Кроме того, Миронов считает необходимым ввести отдельную выплату для многодетных семей на приобретение жилья в размере 1,8 млн рублей. Это, по его словам, станет серьезным стимулом для повышения рождаемости.

Парламентарий также напомнил, что его фракция уже вносила законопроект о прогрессивном материнском капитале. Предлагалось увеличить сумму на второго ребенка до 1,4 млн руб., а на третьего и последующих — до 1,9 млн руб.

В настоящее время в России действует выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Материнский капитал на первого с 1 февраля 2026 года составляет 728,9 тыс. рублей, на второго — доплата 237 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, что материнский капитал допустимо использовать для приобретения загородного дома. При этом объект недвижимости должен быть пригоден для постоянного проживания и зарегистрирован в ЕГРН именно как жилой, а не садовый или дачный дом.