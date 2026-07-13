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13 июля 2026 в 13:31

В Госдуме ответили, можно ли потратить маткапитал на покупку частного дома

Депутат Чаплин: маткапитал разрешено использовать для покупки частного дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Материнский капитал допустимо использовать для приобретения загородного дома, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. При этом объект недвижимости должен быть пригоден для постоянного проживания и зарегистрирован в ЕГРН именно как жилой, а не садовой или дачный дом.

Это значит, что на участке должен стоять капитальный жилой дом с фундаментом, стенами, крышей, проведенными коммуникациями и возможностью проживания в зимний период. Материнский капитал нельзя потратить на покупку садового домика, который не зарегистрирован как жилой, а также на приобретение участка без построек, — отметил Чаплин.

Он уточнил, что другим обязательным требованием будет выделение долей всем членам семьи. Парламентарий добавил, что оплатить сертификатом ремонт дачного или садового дома не получится, поскольку законом разрешено тратить средства лишь на строительство и реконструкцию жилой постройки.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит россиянам использовать материнский капитал на ремонт жилья. Авторами инициативы стали депутаты от партии «Новые люди», возглавляемой вице-спикером Владиславом Даванковым.

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