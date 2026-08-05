Стало известно, где пройдет «Интервидение» в 2026 году

Стало известно, где пройдет «Интервидение» в 2026 году Организаторы подтвердили проведение «Интервидения-2026» в Саудовской Аравии

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году состоится в Саудовской Аравии, сообщили ТАСС организаторы события. Точные дата и место проведения пока находятся в стадии обсуждения, отметили в источнике.

Во время финала «Интервидения» в Москве было объявлено о передаче права проведения конкурса Саудовской Аравии. Также организаторы отметили, что фонд «Традиции искусства» совместно с принимающей стороной продолжает подготовку мероприятия и прорабатывает организационные вопросы.

О проведении конкурса в Саудовской Аравии было объявлено еще во время финала «Интервидения» 2025 года. Несмотря на появившиеся ранее сообщения о возможных трудностях, подготовка к следующему конкурсу продолжается.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко заявил о готовности выступить в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Однако он отметил, что его участие будет зависеть от того, кто представит страну на конкурсе.