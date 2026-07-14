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14 июля 2026 в 09:00

«Готов помочь»: знаменитый фигурист может выступить на «Интервидении»

Фигурист Плющенко готов помочь представителю России на «Интервидении»

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о готовности выступить в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает РИА Новости. Однако он отметил, что его участие будет зависеть от того, кто представит страну на конкурсе.

Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение». Но я готов помочь, — сказал он.

В 2008 году Плющенко выступал в номере Димы Билана на «Евровидении», который принес России победу в конкурсе. Вместе с ними на сцене появился скрипач Эдвин Мартон. «Интервидение» после длительного перерыва возобновилось в 2025 году, а в 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее Плющенко заявил, что его 13-летний сын Александр сменил спортивное гражданство на азербайджанское из-за отсутствия возможностей для развития в России. Фигурист отметил, что спортсмену необходимо выступать на международной арене, поскольку соревнования внутри страны ведут к деградации.

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