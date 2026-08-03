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03 августа 2026 в 11:02

Хореограф из команды Тутберидзе рассказал о своем отношении к критике

Хореограф Глейхенгауз признался, что всегда рад послушать конструктивную критику

Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз Фото: Арина Антонова / РИА Новости
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Хореограф по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, который работает в команде известного тренера Этери Тутберидзе, в беседе с «Леди Mail» признался, что всегда рад послушать конструктивную критику в свой адрес. По его словам, ему всегда была интересна оценка его работы, однако в начале карьеры он реагировал на нее более болезненно.

На самом старте моей карьеры, когда мое имя стало появляться в новостях, безусловно, любая критика моей работы меня очень задевала. Я переживал, копался в себе. Но это то, через что мне надо было пройти, чтобы стать сильнее, увереннее. [Сейчас], если [критика] конструктивная, я ей даже рад и благодарен тем, от кого она исходит, ведь такие замечания не лишний раз показывают мне, на что сделать упор в будущем. Причем бывает так, что я и сам планировал акцентировать внимание именно на этих моментах, а когда еще и зрители со мной согласны, это же вообще здорово, — высказался Глейхенгауз.

Он также отметил, что неконструктивные комментарии, когда «люди пишут гадости», не вызывают у него никаких эмоций. По признанию хореографа, у него «выработался иммунитет» на подобное.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина предположила, что фигуристка Аделия Петросян покинула тренерский штаб Тутберидзе из-за накопившихся разногласий. По словам парламентария, это совершенно нормальный процесс.

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хореографы
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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