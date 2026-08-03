Хореограф из команды Тутберидзе рассказал о своем отношении к критике

Хореограф по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, который работает в команде известного тренера Этери Тутберидзе, в беседе с «Леди Mail» признался, что всегда рад послушать конструктивную критику в свой адрес. По его словам, ему всегда была интересна оценка его работы, однако в начале карьеры он реагировал на нее более болезненно.

На самом старте моей карьеры, когда мое имя стало появляться в новостях, безусловно, любая критика моей работы меня очень задевала. Я переживал, копался в себе. Но это то, через что мне надо было пройти, чтобы стать сильнее, увереннее. [Сейчас], если [критика] конструктивная, я ей даже рад и благодарен тем, от кого она исходит, ведь такие замечания не лишний раз показывают мне, на что сделать упор в будущем. Причем бывает так, что я и сам планировал акцентировать внимание именно на этих моментах, а когда еще и зрители со мной согласны, это же вообще здорово, — высказался Глейхенгауз.

Он также отметил, что неконструктивные комментарии, когда «люди пишут гадости», не вызывают у него никаких эмоций. По признанию хореографа, у него «выработался иммунитет» на подобное.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина предположила, что фигуристка Аделия Петросян покинула тренерский штаб Тутберидзе из-за накопившихся разногласий. По словам парламентария, это совершенно нормальный процесс.