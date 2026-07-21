«Зашли в тупик»: Роднина о прекращении сотрудничества Петросян и Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина предположила в беседе с RT, что фигуристка Аделия Петросян покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе из-за накопившихся разногласий. По словам парламентария, это совершенно нормальный процесс.

У нас что, мало кто уходил от Тутберидзе или приходил к ней? По тому же пути проследовали [фигуристки Евгения] Медведева, [Александра] Трусова, [Камила] Валиева и другие. Время идет, какой-то поиск, что-то не устраивает тренера или спортсмена, где-то зашли в тупик. Ну, это нормальный процесс, чего СМИ истерику устроили. Какое будущее ждет Петросян? Я не берусь строить прогнозы, посмотрим на ее выступления и результаты. Я не оракул, гадать не умею, — прокомментировала Роднина.

Ранее чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий допустил, что Петросян вышла из тренерского штаба Тутберидзе в связи с учебой. По его словам, прекращение сотрудничества между спортсменкой и заслуженным тренером РФ стало для всех «большой неожиданностью».