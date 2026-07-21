Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 14:27

Чемпион Европы отреагировал на уход Петросян из штаба Тутберидзе

Чемпион Европы Новицкий: Петросян могла выйти из штаба Тутберидзе из-за учебы

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий в беседе с RT допустил, что фигуристка Аделия Петросян вышла из тренерского штаба Этери Тутберидзе в связи с учебой. По его словам, прекращение сотрудничества между спортсменкой и заслуженным тренером РФ стало для всех «большой неожиданностью».

Ничто не предвещало беды. Сейчас вспоминают интервью Этери Георгиевны, где она заявила, что Аделия якобы не до конца прочувствовала важность момента на Олимпиаде. Но если бы спортсменка осталась настолько задета, то сразу бы ушла. Крайне сложно судить. Мы не знаем, что у нее в голове. Может, она намерена сосредоточиться на учебе. Хотя мне кажется, что в завершившемся сезоне Аделия продемонстрировала максимум возможного. После такого странно рассуждать о завершении карьеры, — высказался Новицкий.

Уточняется, что Петросян объявила об уходе из группы Тутберидзе в своем Telegram-канале. Девушка написала прощальное заявление, в котором подчеркнула, что это решение далось ей непросто.

Спорт
Аделия Петросян
Этери Тутберидзе
фигуристки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно место и дата похорон телеведущего Шолохова
Росгвардейцы поймали двух «любителей бесплатных товаров»
Пенсионера убило деревом во время страшного урагана на Урале
Скончался народный художник России Владимир Пименов
Самолет ВВС США подал сигнал бедствия у берегов Ирана
Удар украинского дрона оборвал жизнь белгородского водителя
Гастроэнтеролог напомнила, как правильно выбирать арбузы и дыни
Появились подробности о состоянии раненного в Сватове 10-летнего мальчика
Психолог назвала неочевидную пользу экстремальных хобби
В России создают уникальную ИИ-систему для контроля сахара при диабете
ВСУ нанесли удар по вокзалу в российском городе
Сценарная лаборатория V фестиваля «Одна шестая» представила новых кураторов
Онищенко озвучил, до какого возраста россияне остаются активными
В Черногории назвали условие партнерства России и Евросоюза
Школьник планировал спалить церковь по заданию террористов из ИГ
Путин утвердил нового посла в Сомали и Джибути
Российский военный корабль открыл огонь у берегов Британии
Астрахань будут готовить к эшелонированной обороне
Удары возмездия ВС РФ по Украине 21 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизельное топливо
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.