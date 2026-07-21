Чемпион Европы отреагировал на уход Петросян из штаба Тутберидзе

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий в беседе с RT допустил, что фигуристка Аделия Петросян вышла из тренерского штаба Этери Тутберидзе в связи с учебой. По его словам, прекращение сотрудничества между спортсменкой и заслуженным тренером РФ стало для всех «большой неожиданностью».

Ничто не предвещало беды. Сейчас вспоминают интервью Этери Георгиевны, где она заявила, что Аделия якобы не до конца прочувствовала важность момента на Олимпиаде. Но если бы спортсменка осталась настолько задета, то сразу бы ушла. Крайне сложно судить. Мы не знаем, что у нее в голове. Может, она намерена сосредоточиться на учебе. Хотя мне кажется, что в завершившемся сезоне Аделия продемонстрировала максимум возможного. После такого странно рассуждать о завершении карьеры, — высказался Новицкий.

Уточняется, что Петросян объявила об уходе из группы Тутберидзе в своем Telegram-канале. Девушка написала прощальное заявление, в котором подчеркнула, что это решение далось ей непросто.