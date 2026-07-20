Одна из лучших российских фигуристок покинула группу Тутберидзе

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян объявила в своем Telegram-канале об уходе из группы заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе. В своем прощальном заявлении фигуристка подчеркнула, что это решение далось ей непросто.

Это решение далось мне непросто, я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано, — написала Петросян.

Петросян стала единственной российской фигуристкой, представленной на Олимпийских играх-2026 в Италии. В личном турнире 19-летняя спортсменка заняла итоговое шестое место с 214,53 балла, а победу одержала американка Алиса Лью (226,79).

Ранее в карьере Петросян также трижды становилась победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025). Кроме того, она завоевала две медали в юниорской серии Гран-при.

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