Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 21:00

Они уходили от Тутберидзе: какие топ-фигуристки бросали звездного тренера

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

20 июля Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2026 спортсменке сообщили, что она не будет первым номером. Какие еще звездные фигуристки и почему уходили из группы Тутберидзе — в материале NEWS.ru.

Александра Трусова

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года два раза покидала группу Тутберидзе и два раза возвращалась. Первый уход случился в мае 2020 года. Трусова провела несколько успешных сезонов с Этери Георгиевной, но приняла решение продолжить карьеру у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Там она пробыла меньше года и в мае 2021-го вернулась к прежнему специалисту.

Осенью 2022 года после Олимпийских игр Трусова ушла во второй раз: новым тренером фигуристки стала Светлана Соколовская. Последним турниром для Александры стал Гран-при России в Самаре в ноябре. В декабре Трусова снялась с чемпионата России, а затем приостановила выступления.

В августе 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, а в августе 2025-го объявила о рождении сына Михаила. В январе 2026-го Трусова вернулась в большой спорт — вновь под руководством Тутберидзе. На новый сезон она вошла в резервный состав сборной.

Евгения Медведева

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018. В личных соревнованиях она уступила другой спортсменке из штаба Тутберидзе — Алине Загитовой, которая только перешла из юниоров. Из-за обиды на результаты ОИ-2018 и желания сменить обстановку после травмы Медведева покинула группу и стала тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера.

Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019-м Медведева выиграла бронзу чемпионата мира. В 2020-м Медведева вернулась к Тутберидзе из-за сложностей в тренировочной деятельности во время пандемии. В 2021 году фигуристка пропустила предолимпийский сезон, не была включена в состав сборной России, а в 2023-м — завершила карьеру. 7 ноября 2025 года Медведевой сделал предложение танцор Ильдар Гайнутдинов.

Алена Косторная

После победы на чемпионате Европы 2020 года и в финале Гран-при Косторная покинула группу Тутберидзе в первый раз из-за публичного скандала и перешла в академию Плющенко. Как и Трусова, Алена пробыла там меньше года и вернулась к предыдущему тренеру.

Второй раз Косторная покинула группу Тутберидзе весной 2022-го: это случилось после травм и неудачного сезона. Фигуристка перешла к Елене Буяновой. С 2023 года Косторная выступала в парном катании с Георгием Куницей. В августе они поженились, а в ноябре 2024-го пара Косторная/Куница объявила о паузе в карьере на два года. 28 сентября 2025 года у них родился сын Дмитрий.

Камила Валиева

На протяжении всей карьеры Валиева тренировалась в группе Тутберидзе. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Во время отстранения Валиева не могла участвовать в соревнованиях, но продолжала поддерживать спортивную форму и выступать в ледовых шоу.

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Незадолго до окончания срока дисквалификации, осенью 2025 года, Валиева объявила, что возобновит карьеру. Однако фигуристка приняла решение покинуть группу Тутберидзе и готовиться у Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки.

Юлия Липницкая

Липницкая — самая молодая чемпионка Олимпиады в одиночном катании в истории. Она выиграла ОИ-2014 в возрасте 15 лет и 249 дней. После Игр у Липницкой начались проблемы со стабильностью и качеством прыжков. Также она тяжело переносила естественные изменения организма из-за взросления.

В ноябре 2015-го Липницкая перешла к Алексею Урманову. В ноябре 2016 года состоялся ее последний прокат на этапе Гран-при в Москве. В дальнейшем Липницкая проходила лечение от анорексии в израильской клинике и в августе 2017-го официально завершила карьеру. С 2024 года Юлия работает тренером в академии Плющенко.

Читайте также:

«Энцо должен извиняться на коленях»: Мостовой об итогах ЧМ-2026

Пришел по объявлению и сделал Испанию чемпионом: кто такой де ла Фуэнте

Триумф Месси, признание Тухеля: как прошел матч Англия — Аргентина

Франция вылетела в шаге от финала ЧМ-2026: почему Мбаппе не спас сборную

«В Азию двери открыты»: Рожков об успехах паралимпийцев и поддержке Путина

Спорт
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
Аделия Петросян
Александра Трусова
Евгения Медведева
Алена Косторная
Камила Валиева
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбербанк принял решение по валютным картам Visa
Идеологу группы «Мираж» запретили исполнять около 30 песен коллектива
Саудовский принц найден мертвым в одном из лондонских отелей
Седокова отменяет концерты — билеты не продаются: при чем тут Янис Тимма
Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США
«Четкие принципы»: в ООН проигнорировали заявление Драпатого о Донбассе
Россия пообещала добиться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ
В Белгороде раскрыли последствия удара ВСУ
Японию обвинили в недружественном курсе по отношению к России
Экс-подполковник СБУ раскрыл, зачем Зеленский запугал Ермолаева
Сотни человек ищут пропавшего на реке в Ингушетии мужчину
Они уходили от Тутберидзе: какие топ-фигуристки бросали звездного тренера
Труп женщины с пакетом на голове нашли в Зеленограде
Спасатели 18 часов эвакуировали отравившегося мужчину с озера
Россию атаковали 172 украинских дрона
Потомка сподвижника Петра I выписали из больницы
«Снова на пути к отметке»: Дмитриев анонсировал «нефтяные» рекорды
Мирный житель получил ранения во время атаки ВСУ
Раскрыто убийство директора рынка 26-летней давности
Германии не удалось спасти крупнейшего производителя батареек
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.