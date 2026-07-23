Они уходили от Тутберидзе: какие топ-фигуристки бросали звездного тренера

20 июля Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2026 спортсменке сообщили, что она не будет первым номером. Какие еще звездные фигуристки и почему уходили из группы Тутберидзе — в материале NEWS.ru.

Александра Трусова

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года два раза покидала группу Тутберидзе и два раза возвращалась. Первый уход случился в мае 2020 года. Трусова провела несколько успешных сезонов с Этери Георгиевной, но приняла решение продолжить карьеру у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Там она пробыла меньше года и в мае 2021-го вернулась к прежнему специалисту.

Осенью 2022 года после Олимпийских игр Трусова ушла во второй раз: новым тренером фигуристки стала Светлана Соколовская. Последним турниром для Александры стал Гран-при России в Самаре в ноябре. В декабре Трусова снялась с чемпионата России, а затем приостановила выступления.

В августе 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, а в августе 2025-го объявила о рождении сына Михаила. В январе 2026-го Трусова вернулась в большой спорт — вновь под руководством Тутберидзе. На новый сезон она вошла в резервный состав сборной.

Евгения Медведева

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018. В личных соревнованиях она уступила другой спортсменке из штаба Тутберидзе — Алине Загитовой, которая только перешла из юниоров. Из-за обиды на результаты ОИ-2018 и желания сменить обстановку после травмы Медведева покинула группу и стала тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера.

Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019-м Медведева выиграла бронзу чемпионата мира. В 2020-м Медведева вернулась к Тутберидзе из-за сложностей в тренировочной деятельности во время пандемии. В 2021 году фигуристка пропустила предолимпийский сезон, не была включена в состав сборной России, а в 2023-м — завершила карьеру. 7 ноября 2025 года Медведевой сделал предложение танцор Ильдар Гайнутдинов.

Алена Косторная

После победы на чемпионате Европы 2020 года и в финале Гран-при Косторная покинула группу Тутберидзе в первый раз из-за публичного скандала и перешла в академию Плющенко. Как и Трусова, Алена пробыла там меньше года и вернулась к предыдущему тренеру.

Второй раз Косторная покинула группу Тутберидзе весной 2022-го: это случилось после травм и неудачного сезона. Фигуристка перешла к Елене Буяновой. С 2023 года Косторная выступала в парном катании с Георгием Куницей. В августе они поженились, а в ноябре 2024-го пара Косторная/Куница объявила о паузе в карьере на два года. 28 сентября 2025 года у них родился сын Дмитрий.

Камила Валиева

На протяжении всей карьеры Валиева тренировалась в группе Тутберидзе. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Во время отстранения Валиева не могла участвовать в соревнованиях, но продолжала поддерживать спортивную форму и выступать в ледовых шоу.

Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Незадолго до окончания срока дисквалификации, осенью 2025 года, Валиева объявила, что возобновит карьеру. Однако фигуристка приняла решение покинуть группу Тутберидзе и готовиться у Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки.

Юлия Липницкая

Липницкая — самая молодая чемпионка Олимпиады в одиночном катании в истории. Она выиграла ОИ-2014 в возрасте 15 лет и 249 дней. После Игр у Липницкой начались проблемы со стабильностью и качеством прыжков. Также она тяжело переносила естественные изменения организма из-за взросления.

В ноябре 2015-го Липницкая перешла к Алексею Урманову. В ноябре 2016 года состоялся ее последний прокат на этапе Гран-при в Москве. В дальнейшем Липницкая проходила лечение от анорексии в израильской клинике и в августе 2017-го официально завершила карьеру. С 2024 года Юлия работает тренером в академии Плющенко.

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