Скончалась актриса из фильма «Сашенька» и сериала «Шериф» Болгарская актриса Наталия Дончева умерла в 56 лет после продолжительной болезни

Болгарская актриса Наталия Дончева скончалась в возрасте 56 лет после продолжительной хронической болезни, пишет International Business Times. Артистка снималась в фильме «Сашенька» и сериале «Шериф».

Французский актер Юго Селиньяк, пасынок Дончевой, поделился в соцсетях, что тяжелый период лечения продлился десять лет. Он также поблагодарил актрису за доверие и помощь его отцу.

Мне не нравилось слово «мачеха», потому что, когда мы познакомились, я уже не был ребенком, и у меня уже была мачеха. Но ты не представляешь, насколько прекрасной я тебя считал и как сильно любил тебя, — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что американский актер Винсент Пасторе, прославившийся ролью в сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 80 лет в своей квартире в Бронксе. Артист, прошедший службу во Вьетнаме, также запомнился зрителям по картинам «Готти» и «Револьвер», а в последние годы снимался в проектах Gravesend и Yellowjackets.

До этого в Австрии умер шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли злодея лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги». Известно, что он боролся с тяжелой болезнью почек. Нильссон умер в окружении родных и близких.