Любовная парочка дождалась отбоя и совершила ночной побег из психбольницы SHOT: два пациента сбежали из психдиспансера в Красноярском крае

В Канске Красноярского края двое пациентов психоневрологического диспансера сбежали из учреждения, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, ночью 42-летний Олег и 35-летняя Ольга дождались, пока персонал завершит вечерний обход и подсчет пациентов, после чего покинули территорию диспансера.

Отмечается, что перед побегом они сменили одежду: мужчина надел камуфляжный костюм, а женщина — черную ветровку с капюшоном. Пропажу пациентов заметили утром.

Для их поисков были задействованы полицейские и спасатели. По информации канала, мужчина ранее привлекался к ответственности по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске образовалась гигантская очередь в психбольницу. Отмечалось, что люди заполонили коридоры и двор учреждения, часть посетителей расположились за забором.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей, а после оказалась в психиатрической больнице. Родственники пытались объяснить женщине, что она стала жертвой аферистов, но она им не поверила.