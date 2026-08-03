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03 августа 2026 в 12:55

Любовная парочка дождалась отбоя и совершила ночной побег из психбольницы

SHOT: два пациента сбежали из психдиспансера в Красноярском крае

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Канске Красноярского края двое пациентов психоневрологического диспансера сбежали из учреждения, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, ночью 42-летний Олег и 35-летняя Ольга дождались, пока персонал завершит вечерний обход и подсчет пациентов, после чего покинули территорию диспансера.

Отмечается, что перед побегом они сменили одежду: мужчина надел камуфляжный костюм, а женщина — черную ветровку с капюшоном. Пропажу пациентов заметили утром.

Для их поисков были задействованы полицейские и спасатели. По информации канала, мужчина ранее привлекался к ответственности по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске образовалась гигантская очередь в психбольницу. Отмечалось, что люди заполонили коридоры и двор учреждения, часть посетителей расположились за забором.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей, а после оказалась в психиатрической больнице. Родственники пытались объяснить женщине, что она стала жертвой аферистов, но она им не поверила.

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побеги
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