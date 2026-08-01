Замиокулькас месяц молчит не просто так: как заставить цветок дать новые побеги

Замиокулькас месяц молчит не просто так: как заставить цветок дать новые побеги

Замиокулькас часто выглядит идеально, но при этом месяцами не выпускает новые побеги. Оказывается, иногда ему нужны не удобрения, а условия, похожие на природные. Такой необычный способ помогает «разбудить» растение и запустить рост.

В природе замиокулькас привык к долгой засухе и редким теплым ливням. Поэтому взрослому здоровому растению можно устроить небольшой стресс: на месяц полностью прекратить полив, чтобы земля хорошо просохла.

После этого устройте цветку теплый душ. Полейте его и промойте листья водой температурой около 35–38 градусов, предварительно закрыв грунт пакетом. Затем дайте лишней влаге стечь и верните растение на привычное место.

Чтобы метод сработал, замиокулькасу нужен яркий рассеянный свет, рыхлая почва и здоровые клубни. Повторять такую процедуру стоит не чаще 2–3 раз в год.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после смены условий растение стало активнее выпускать новые листья. Дополнительно не забывайте о главном правиле ухода — лучше слегка пересушить замиокулькас, чем залить его водой.

Ранее сообщалось, что лилии после цветения не уходят на отдых полностью — именно сейчас они готовятся к следующему сезону. Если правильно ухаживать за кустами летом, в следующем году они порадуют более крепкими стеблями и красивыми бутонами.