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02 августа 2026 в 17:37

Кривые огурцы подают сигнал: простые подсказки для щедрого урожая без ошибок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Форма огурцов может рассказать о состоянии растений не хуже опытного огородника. Если плоды начали искривляться или менять цвет, значит, им не хватает влаги или питательных веществ. Главное — вовремя заметить эти сигналы и скорректировать уход.

Огурцы в форме крючка чаще всего появляются из-за недостатка воды. Если плоды напоминают восьмерку, причиной может стать полив холодной водой. Для этой культуры лучше использовать воду, прогретую на солнце.

Заостренный и желтоватый кончик говорит о нехватке азота. Грушевидная форма указывает на дефицит калия, а массовое опадание завязей вместе с потемнением листьев — на недостаток фосфора. В таких случаях помогут своевременные подкормки и соблюдение режима полива.

Регулярно осматривайте растения: чем раньше вы заметите изменения, тем проще будет сохранить урожай.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь обращает внимание не только на размер, но и на форму каждого огурца. Еще один полезный совет — поливайте грядки ранним утром или вечером, чтобы почва дольше сохраняла влагу, а растения не испытывали стресс от жары.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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