Огурчики с луком по-болгарски: хрустят так, что одной банкой точно не обойтись

Огурчики с луком по-болгарски: хрустят так, что одной банкой точно не обойтись

Если хочется приготовить по-настоящему хрустящие маринованные огурцы без сложных маринадов, этот болгарский рецепт точно стоит попробовать. Репчатый лук делает вкус более насыщенным и слегка сладковатым, а душистый маринад с лавровым листом и черным перцем отлично подчеркивает свежесть огурцов. Такие огурчики одинаково хороши и к жареной картошке, и к шашлыку, и просто как закуска.

Для приготовления понадобится: мелкие огурцы — сколько войдет в литровую банку, репчатый лук — 1 средняя луковица, соль — 1 ст. л. без горки, сахар — 2 ст. л. без горки, лавровый лист — 1 шт., черный перец горошком — 10 шт., уксус 9% — 4 ст. л., кипяток.

Простерилизуйте литровую банку и крышку. Лук нарежьте полукольцами и выложите на дно вместе с солью, сахаром, лавровым листом и перцем. Огурцы тщательно вымойте и плотно уложите в банку. Залейте кипятком, оставив место для уксуса, затем влейте уксус и при необходимости долейте кипяток до самого верха.

Накройте стерильной крышкой и поставьте банку стерилизоваться в кастрюлю с теплой водой. После закипания держите около 4 минут — как только огурцы поменяют цвет на оливковый, сразу достаньте банку, герметично закрутите крышку, переверните вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и оставьте ровно на 1 час.

Личный опыт

Для этого рецепта всегда выбираю небольшие плотные огурчики — именно они получаются самыми хрустящими. Лук тоже не выбрасываю: зимой он отлично пропитывается маринадом и исчезает со стола не менее быстро, чем сами огурцы.