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02 августа 2026 в 09:35

Забыла про скучные оладьи — к чаю подаю сливовые трубочки: вкуснее оладий, сочнее пирогов

Фото: D-NEWS.ru
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Беру слоёное тесто и сливы — скручиваю хрустящие трубочки с кисло-сладкой начинкой, которые превращают обычный ужин в десертный фурор. Никакой возни с выпечкой и дрожжами — готовые полоски теста нарезаю, оборачиваю вокруг конусов, запекаю до золотистой корочки и наполняю густым сливовым джемом с корицей. Трубочки получаются невероятно слоистыми, хрустящими, с карамелизированными краями и тающей начинкой, которая слегка вытекает при надкусывании. Аромат слив с ванилью и маслом разносится по всей кухне. Это идеальный десерт к чаю, который съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоёного теста (бездрожжевого), 300 г слив (или готового сливового джема), 50 г сахара, 1 ч. ложка корицы, 1 яйцо для смазки, масло для смазывания. Сливы нарежьте мелкими кубиками, добавьте сахар и корицу, потомите на сковороде 5–7 минут до загустения. Тесто раскатайте, нарежьте полосками шириной 2–3 см. Оберните полоски вокруг специальных конусов (или просто скрутите в трубочки, защипнув край). Смажьте яйцом и выпекайте при 200°C 15 минут до румяности. Остудите, выньте конусы, заполните трубочки сливовой начинкой с помощью кондитерского шприца. Подавайте к чаю, кофе или с шариком мороженого.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже скрутила эти трубочки для своих гостей. Даже те, кто не любит выпечку с начинкой, оценили хруст и аромат. Кстати, вместо слив можно взять яблоки с корицей — получится классика. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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