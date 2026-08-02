Омлет на завтрак? Забудь! Это суфле из сулугуни с пеперони готовлю за 20 минут: сытно, ароматно, просто

Омлет на завтрак? Забудь! Это суфле из сулугуни с пеперони готовлю за 20 минут: сытно, ароматно, просто

Достаю из духовки порционные формочки с суфле из сулугуни — и кухня наполняется ароматом томленых помидоров, пряного пеперони и расплавленного сыра. Блюдо выглядит как из ресторана, но готовится проще простого: нарезал, залил, запек.

Ингредиенты

Сыр сулугуни — 400 г, томаты протертые — 200 г, яйцо куриное — 4 шт., масло сливочное — 80 г, перец пеперони маринованный — 4 шт., паприка сладкая молотая — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю сулугуни мелкими кубиками и раскладываю по смазанным маслом формочкам. Сверху распределяю протертые помидоры и натираю половину сильно охлажденного сливочного масла — оно должно быть почти ледяным.

Отправляю в разогретую до 210 °C духовку на 10 минут, чтобы сыр начал плавиться и смешиваться с томатным соком. Тем временем взбиваю яйца со щепоткой соли и паприкой — никакой лишней жидкости, только воздух.

Достаю формочки, в каждую кладу по стручку пеперони, заливаю яичной смесью и натираю сверху остатки масла. Запекаю еще 10–12 минут до золотистой шапки — и сразу к столу, пока суфле высокое и дрожит от горячего дыхания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда достал формочки из духовки, суфле поднялось высокой шапкой и аппетитно пузырилось по краям. Больше всего поразила текстура — внутри оно осталось нежным, почти кремовым, а сулугуни растягивался длинными нитями. Советую подавать сразу, пока горячее, и обязательно с хрустящим тостом.