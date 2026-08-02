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02 августа 2026 в 06:18

У Северных Курил зафиксирован мощный толчок

На Курилах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
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Вблизи побережья Северных Курил в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Согласно данным сейсмолога, подземные толчки произошли 2 августа в 11:13 по местному времени (03:13 мск).

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 километров к югу от Северо-Курильска, на острове Парамушир. При этом очаг залегал на глубине 50 километров под морским дном. Семенова также уточнила, что жители Северо-Курильска ощутили толчки силой до трех баллов, однако на данный момент тревога цунами не была объявлена.

Ранее сообщалось, что в Неаполе и его окрестностях на юге Италии произошло сильное землетрясение магнитудой 4,7. Толчки отчетливо ощущались по всему городу, особенно в районе Кампи Флегрей, где располагался эпицентр. Оно стало сильнейшим за последние 40 лет.

До этого губернатор Хосе Алехандро Теран передавал, что не менее 1338 жителей числятся пропавшими без вести в венесуэльском штате Ла-Гуайра после землетрясения 24 июня. Цифра получена из реестров жилья, переписи 95 080 человек и обращений граждан. Стихия затронула 8,55% территории штата.

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