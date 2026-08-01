Более 20 человек пострадали при землетрясении под Неаполем

Более 20 человек пострадали при землетрясении под Неаполем

В результате землетрясения на юге Италии пострадали 21 человек, сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В ходе заседания кризисного центра во главе с руководителем службы (гражданской обороны. — NEWS.ru) Фабио Чичилиано была обновлена информация о числе пострадавших, теперь это 21 человек, — говорится в сообщении.

По данным EMSC, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 10 километрах от Неаполя. В службе гражданской обороны сообщили, что в городе Поццуоли развернули центр временного размещения на 185 спальных мест. Как отмечают СМИ, произошедшее стало одним из самых сильных сейсмических событий в этом районе за последние 40 лет.

Ранее губернатор Хосе Алехандро Теран сообщил, что не менее 1338 жителей числится без вести пропавшими в венесуэльском штате Ла-Гуайра после землетрясения 24 июня. Цифра получена из реестров жилья, переписи 95 080 человек и обращений граждан. Стихия затронула 8,55% территории штата.