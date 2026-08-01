У побережья Нью-Йорка заметили гигантскую акулу

У побережья Нью-Йорка заметили крупную акулу длиной почти 3,6 метра, сообщает New York Post (NYP). Отмечается, что хищница оставила 60-сантиметровый след от укуса на теле горбатого кита вблизи поселка Монток.

Морской ученый Крейг О'Коннелл не исключил, что акула выросла из-за утечки ядерных отходов в Гудзонском каньоне. В этом месте в середине прошлого века были затоплены тысячи бочек с радиоактивными элементами. По данным специалиста, воздействие радиации могло вызвать аномальный рост акулы.

Тем не менее результаты анализов не подтвердили наличие радиоактивных следов у этого хищника. Ученые пришли к выводу, что это беременная самка акулы-мако с быстрыми навыками охоты.

Ранее сообщалось, что рыбак спас крупную акулу, которую по ошибке вытащил на берег на побережье залива Санта-Моника в Калифорнии. Мужчина снял хищницу с крючка и голыми руками помог ей вернуться в воду.

Также жители Находки в третий раз за неделю запечатлели крупную акулу возле пляжа. Отмечалось, что хищница плавала в заливе Восток — примерно в 40 км от города.