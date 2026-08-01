Силовики подвели итоги масштабной облавы на мигрантов в Ленобласти Полицейские доставили в отдел 20 мигрантов после рейда на стройках в Ленобласти

Около 20 мигрантов были доставлены в отдел полиции по Ломоносовскому району по итогам рейдов в трех строительных городках в Новоселье в Ленинградской области, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в МАКСе. Всего стражи порядка проверили документы у 576 человек, из которых 544 являлись иностранными гражданами.

В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники полиции провели очередной миграционный рейд, проверив документы у сотен рабочих из ближнего зарубежья, проживающих на территории трех стройгородков в городе Новоселье. <…> В дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району были доставлены около 20 человек, — заявили полицейские.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение правил въезда или режима проживания в стране. Часть приезжих при появлении полицейских попыталась скрыться в близлежащем лесу, однако правоохранители заранее отработали этот вариант и задержали всех, кто пытался убежать. В главке также отметили, что такие проверки будут проходить на систематической основе.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили схему с поддельными патентами для иностранцев. Подозреваемой по делу стала местная жительница, которая передавала приезжим фальшивые справки о трудоустройстве. С их помощью иностранцы получали право на работу и проживание в России. Всего женщина получила 14 тыс. рублей.