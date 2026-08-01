Валиева покинула Россию перед началом сезона Валиева проведет сбор во Франции с хореографом Ришо перед началом сезона

Российская фигуристка Камила Валиева улетела во Францию, где проведет сбор с хореографом Бенуа Ришо, сообщила ТАСС ее тренер Светлана Соколовская. Она отметила, что там же будет находиться заслуженный тренер РФ Алексей Мишин.

После Кисловодска Камила полетела к Бенуа — это наш план подготовки. Почистить программу, обменяться опытом. Это сейчас Камиле необходимо. Там будет Алексей Николаевич Мишин — я ему позвонила и попросила по возможности подсказать и дать рекомендации, какие он посчитает нужными. С Бенуа мы на связи, — сказала Соколовская.

20-летняя Валиева приняла решение возобновить карьеру в январе этого года после истечения четырехлетней дисквалификации за допинговое нарушение. Она также стала заниматься в команде олимпийской чемпионки Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

Первый этап Гран-при России пройдет с 22 по 26 октября в Санкт-Петербурге. Международный сезон начнется во французском Анже с 23 по 25 октября.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус пяти российским фигуристам, среди которых Аделия Петросян. В их профилях на сайте организации теперь отображается отметка AIN2, позволяющая участвовать в международных стартах.