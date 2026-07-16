Российские фигуристы получили нейтральный статус от ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус пяти российским фигуристам. В их профилях на сайте ISU теперь отображается отметка «AIN2» (нейтральный атлет — 2). Белорусским спортсменам присвоили статус «AIN1».

Приписка появилась у фигуристок Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Анны Фроловой и Алисы Двоеглазовой. Также нейтральный статус присвоили фигуристу Григорию Федорову и белорусской спортсменке Виктории Сафоновой.

Ранее сообщалось, что Международная федерация настольного тенниса (ITTF) допустит российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном с 28 июля. Отмечается, что исполнительный совет ITTF принял во внимание последние рекомендации МОК. Российские игроки были отстранены от международных соревнований весной 2022 года.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены достойно возвращаются на международные соревнования. По словам главы государства, позиции России в мире остаются сильными, несмотря на «трусливые попытки» их ослабить.