Стало известно, кто из фигуристов выступит на этапе юниорского Гран-при

Стало известно, кто из фигуристов выступит на этапе юниорского Гран-при Шесть российских фигуристов включены в состав участников этапа Гран-при в Китае

Международный союз конькобежцев (ISU) включил шестерых российских фигуристов в список участников юниорского этапа Гран-при в китайском Сиане, говорится на официальном сайте организации. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа.

На турнире выступят победители последнего первенства России среди юниоров: Лев Лазарев и Елена Костылева в одиночном катании, Полина Шешелева и Егор Карнаухов в парном катании, а также танцевальный дуэт Мария Фефелова и Артем Валов.

В резервный состав вошли Арсений Федотов, София Дзепка, Виктория Стрельцова, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, а также спортивная пара Полина Сажина и Алексей Белкин.

Ранее Всемирная корпорация триатлона приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3. Организаторы соревнований приняли во внимание обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета.

До этого глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил об отмене санкций в отношении российских спортсменов со стороны Международного союза современного пятиборья. Российских пятиборцев отстранили от соревнований в марте 2022 года.