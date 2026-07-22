Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 16:07

Стало известно, кто из фигуристов выступит на этапе юниорского Гран-при

Шесть российских фигуристов включены в состав участников этапа Гран-при в Китае

Полина Шешелева и Егор Карнаухов Полина Шешелева и Егор Карнаухов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Международный союз конькобежцев (ISU) включил шестерых российских фигуристов в список участников юниорского этапа Гран-при в китайском Сиане, говорится на официальном сайте организации. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа.

На турнире выступят победители последнего первенства России среди юниоров: Лев Лазарев и Елена Костылева в одиночном катании, Полина Шешелева и Егор Карнаухов в парном катании, а также танцевальный дуэт Мария Фефелова и Артем Валов.

В резервный состав вошли Арсений Федотов, София Дзепка, Виктория Стрельцова, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, а также спортивная пара Полина Сажина и Алексей Белкин.

Ранее Всемирная корпорация триатлона приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3. Организаторы соревнований приняли во внимание обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета.

До этого глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил об отмене санкций в отношении российских спортсменов со стороны Международного союза современного пятиборья. Российских пятиборцев отстранили от соревнований в марте 2022 года.

Спорт
Китай
ISU
Фигурное катание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невролог назвал главное условие, при котором трудоголизм уже не безопасен
«Определяли игру»: Масалитин о потерях «Краснодара» в межсезонье
«Руководство пошло на риск»: Масалитин о главном тренере ЦСКА
Хантер Байден начал через ультраправых продавать картины для оплаты долгов
Емельяненко потребовал 13 млн рублей за «извращенную» биографию
«Фобии лечатся»: Захарова ответила на слова Каллас об угрозах Европе
Ван И на встрече с Рубио выступил с требованием к США
В Госдуме назвали главного врага России
Издательство «АСТ» изъяло из продажи книгу о Федоре Емельяненко
«Ленфильму» назначили нового гендиректора
В Германии ответили на сообщения о создании ядерного оружия
Удары ВС России по Одессе заставили Maersk прекратить работы в порту
Госдума разрешила судимым за контрабанду и бандитизм идти в армию
Тренеру из Англии предъявили три обвинения за шпионаж
«Выпал из автомобиля»: украинца со сломанными конечностями отвезли в ТЦК
Развратителя детей отправят под суд в Татарстане
В Европе заявили, что спонсорам Зеленского пора начать беспокоиться
Политолог ответил, пригласят ли Россию на саммит G20
Дело о нападении на внука Донцовой дошло до Бастрыкина
Нутрициолог предупредила о последствиях перекусов
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.