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11 июля 2026 в 14:13

Всемирная корпорация триатлона пошла навстречу белорусам и россиянам

Ironman допустил до соревнований триатлонистов из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Всемирная корпорация триатлона приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3, сообщили в Федерации триатлона России. В пресс-службе отметили, что организаторы соревнований приняли во внимание обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета.

Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии, включая чемпионат мира Ironman и чемпионат мира Ironman 70.3, в нейтральном статусе. Федерация триатлона России совместно с Министерством спорта Российской Федерации продолжает совместную работу в международном направлении и выражает благодарность команде Ironman за готовность следовать принципам справедливости, — сказано в сообщении.

Ironman — одна из самых известных серий соревнований по триатлону на сверхдлинную дистанцию. Участники без перерыва преодолевают 3,86 км вплавь, 180,25 км на велосипеде и марафон в 42,195 км. Первый Ironman прошел на Гавайях в 1978 году. Серию соревнований проводит Всемирная корпорация триатлона.

Ранее глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил об отмене санкций с российских спортсменов со стороны Международного союза современного пятиборья. Российских пятиборцев отстранили от соревнований в марте 2022 года. В апреле 2023 года начался допуск спортсменов в нейтральном статусе.

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