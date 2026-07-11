Всемирная корпорация триатлона пошла навстречу белорусам и россиянам

Всемирная корпорация триатлона приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3, сообщили в Федерации триатлона России. В пресс-службе отметили, что организаторы соревнований приняли во внимание обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета.

Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии, включая чемпионат мира Ironman и чемпионат мира Ironman 70.3, в нейтральном статусе. Федерация триатлона России совместно с Министерством спорта Российской Федерации продолжает совместную работу в международном направлении и выражает благодарность команде Ironman за готовность следовать принципам справедливости, — сказано в сообщении.

Ironman — одна из самых известных серий соревнований по триатлону на сверхдлинную дистанцию. Участники без перерыва преодолевают 3,86 км вплавь, 180,25 км на велосипеде и марафон в 42,195 км. Первый Ironman прошел на Гавайях в 1978 году. Серию соревнований проводит Всемирная корпорация триатлона.

Ранее глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил об отмене санкций с российских спортсменов со стороны Международного союза современного пятиборья. Российских пятиборцев отстранили от соревнований в марте 2022 года. В апреле 2023 года начался допуск спортсменов в нейтральном статусе.