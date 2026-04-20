Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 18:37

Бразильская триатлонистка утонула во время соревнования в США

Фото: Ingo Kutsche/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула во время заплыва на соревновании по триатлону Ironman, сообщает CNN Brasil. Инцидент произошел в субботу, 18 апреля, на озере Вудлендс в штате Техас (США).

Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время. Мы также благодарим спасателей за оказанную помощь, — заявили организаторы.

38-летняя Араужо посвятила 10 лет занятиям триатлоном. На ее счету — бронзовая медаль на турнире в Бразилии, а также две победы на этапах GP Brasil. Кроме того, она дважды проходила квалификацию на мировые чемпионаты Ironman 70.3.

Ранее на 69-м году жизни скончался выдающийся бразильский баскетболист, бронзовый призер чемпионата мира 1978 года Оскар Шмидт. Бывший спортсмен почувствовал себя плохо 17 апреля — врачи не смогли его спасти.

До этого сообщалось, что мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону Денис Ворон скончался на 44-м году жизни. Он был участником первого в мире забега на перевал Дятлова.

Спорт
Бразилия
триатлон
умершие
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.