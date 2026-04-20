Бразильская триатлонистка утонула во время соревнования в США

Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула во время заплыва на соревновании по триатлону Ironman, сообщает CNN Brasil. Инцидент произошел в субботу, 18 апреля, на озере Вудлендс в штате Техас (США).

Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время. Мы также благодарим спасателей за оказанную помощь, — заявили организаторы.

38-летняя Араужо посвятила 10 лет занятиям триатлоном. На ее счету — бронзовая медаль на турнире в Бразилии, а также две победы на этапах GP Brasil. Кроме того, она дважды проходила квалификацию на мировые чемпионаты Ironman 70.3.

