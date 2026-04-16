Скоропостижно умер участник первого в мире забега на перевал Дятлова

В возрасте 43 лет умер участник первого забега на перевал Дятлова Денис Ворон

Мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону Денис Ворон скончался на 44-м году жизни, сообщается на странице проекта «Большая уральская тропа» «ВКонтакте». Он был участником первого в мире забега на перевал Дятлова.

Спортсмен скоропостижно умер 13 апреля, причины смерти не раскрываются. До своего дня рождения он не дожил два дня: 15 апреля ему могло бы исполниться 44 года. У него остались мама и дочь.

Помним Дениса человеком, который чутко относился к настроению и трудностям людей вокруг и всегда был готов помочь. Он редко говорил о своих проблемах и никогда не просил помощи. Мотивировал, вдохновлял, вселял веру. <...> Денис, спасибо за твою доброту, поддержку и любовь к Уралу. Мы будем помнить тебя, — говорится в некрологе.

Ранее в возрасте 26 лет умерла популярная японская блогерша Zepa. Ее совокупная аудитория на четырех онлайн-платформах насчитывала 1,4 млн подписчиков. Zepa прославилась откровенными стримами в формате «разговор с подписчиками», которые нередко сопровождались распитием алкогольных напитков.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

