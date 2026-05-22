22 мая 2026 в 23:22

Стало известно, в какие регионы РФ в выходные придет лето

Шувалов: в выходные эпицентрами жары станут Урал и Средняя Волга

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Эпицентрами аномально теплой погоды в ближайшие выходные станут Урал и Средняя Волга, заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости. По его словам, там температура превысит климатическую норму.

Специалист уточнил, что в воскресенье столбики термометров покажут от 26 до 28 градусов тепла. Это на 4–6 градусов выше обычных для мая значений. При этом настоящих 30-градусных показателей в этих регионах уже не ожидается — жара сместится южнее.

Да, «тридцатников» уже не будет. Они уйдут на юг — в Ростов-на-Дону, в Мариуполь, Астрахань. Но плюс 26 — плюс 28 градусов для этих чисел мая — очень хорошая погода, — добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что уже 26–27 мая в Калининграде и области начнется похолодание — арктический воздух значительно снизит температуру. Температура воздуха с 26 по 31 мая будет на 2–4 градуса ниже привычных для этого периода значений. Устойчивое потепление придет в регион только в первой декаде июня. Калининградцам посоветовали не спешить со сменой гардероба на летний.

До этого врач общей практики Елена Павлова объяснила, что в случае теплового удара у человека могут наблюдаться такие симптомы, как гусиная кожа и тошнота. Кроме того, по ее словам, сигналами перегрева зачастую становятся сильная головная боль и резкая слабость.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

