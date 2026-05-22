Путин принял в Кремле главу Республики Тыва

В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом. Лидер принял доклад руководителя региона, который в этом году должен переизбраться.

Сентябрьский единый день голосования в Тыве включает выборы высшего должностного лица. Последний раз накануне подобной процедуры Путин лично приезжал в Кызыл — это была рабочая поездка в сентябре 2024 года.

Предыдущая встреча касалась социально-экономической повестки. Тогда Ховалыг докладывал о вводе нового жилья и динамике в аграрном секторе.

Нынешние переговоры в Москве прошли за несколько месяцев до голосования. Кремль продолжает отслеживать подготовку к выборам в сибирском регионе.

До этого стало известно, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. В начале встречи российский лидер поднял вопрос террористической атаки Вооруженных сил Украины на студенческое общежитие в Старобельске ЛНР. Также с докладом выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Ранее глава РФ завершил встречу с выпускниками программы «Время героев» акцией поддержки участников специальной военной операции. Верховный главнокомандующий вместе с офицерами трижды воскликнул «Ура!».