Годовалая девочка выпала с балкона многоэтажки Годовалая девочка выпала из окна после ухода матери в магазин в Тверской области

Годовалая девочка выпала с третьего этажа в Тверской области, передает пресс-служба прокуратуры региона. Пострадавшему ребенку потребовалась помощь медиков. По данным ведомства, мать оставила малышку одну и ушла в магазин.

С балкона третьего этажа жилого дома № 23 по улице Маяковского г. Бологое выпала полуторагодовалая девочка. Установлено, что мама оставила спящего ребенка одного и вышла в магазин. Проснувшись, девочка вышла на балкон, забралась на предметы мебели, после чего выпала из окна. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь, — сообщили в прокуратуре.

Ранее человек погиб после падения с высоты на северо-востоке Москвы. По предварительной информации, неизвестный выпал из окна помещения, находящегося на 37-м этаже. Трагедия произошла на проспекте Мира.

До этого мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома на улице Бекренева в городе Кинешме. Предварительно установлено, что ребенок облокотился на москитную сетку. В момент происшествия мать мальчика находилась дома.