17 мая 2026 в 14:44

Человек выпал с 37-го этажа в Москве

Человек погиб после падения с 37-го этажа на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Человек погиб после падения с высоты на северо-востоке Москвы, сообщил источник РЕН ТВ. По предварительной информации, неизвестный выпал из окна помещения, находящегося на 37-м этаже.

По словам собеседника, трагедия произошла на проспекте Мира. Жильцы услышали громкий хлопок, после чего вызвали экстренные службы.

Ранее двое рабочих сорвались с высоты в Улан-Удэ во время укладки фасадного кирпича. Один из мужчин скончался в медицинском учреждении.

До этого 16-летняя туристка сорвалась с высоты в китайской провинции Сычуань во время катания на банджи-джампинге и погибла. На размещенных в Сети кадрах слышно, как перед прыжком девушка кричит, утверждая, что трос недостаточно надежно закреплен. Через несколько мгновений он оборвался, и туристка упала в каньон.

Также в Приморье мужчина сорвался с моста, спасаясь от грузового поезда. Он шел в наушниках и не заметил, что к нему приближается состав. Пострадавший получил перелом левого бедра, сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

