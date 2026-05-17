17 мая 2026 в 14:50

Женщинам рассказали, о чем молятся святой Пелагее Тарсийской

Зампред ВРНС Иванов: желающие выйти замуж молятся святой Пелагее Тарсийской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Желающие выйти замуж девушки молятся святой Пелагее Тарсийской, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что к святой также обращаются с просьбой о помощи в борьбе с искушениями.

[17 мая 2026 года] Церковь совершает память святой мученицы Пелагии Тарсийской. Она жила в III веке в городе Тарсе и была дочерью знатных язычников. Услышав проповедь о Христе, она уверовала и дала обет безбрачия. Ей молятся о сохранении целомудрия и чистоты — сама она предпочла смерть осквернению. Молятся о помощи в борьбе с блудными искушениями, о даровании сил для сохранения верности супругу, о мудром воспитании дочерей в чистоте и благочестии. В народной традиции святую Пелагию почитают покровительницей девушек, желающих выйти замуж, и просят ее о даровании доброго, благочестивого жениха, ― сказал Иванов.

В этот день церковь также вспоминает евангельское чтение о исцелении слепорожденного, напомнил собеседник. Он рассказал, как Христос плюнул на землю, сделал брение, помазал глаза слепому и послал его умыться в купель Силоам. Это символизирует таинство Крещения, в котором человек, омытый водой, прозревает духовно, видит свои грехи и обретает веру, пояснил Иванов.

В этот день молятся о прозрении — не только телесном, но и духовном. О том, чтобы Господь открыл нам глаза на наши собственные грехи, на промысел Божий в нашей жизни, на истинный путь спасения. Молятся о даровании веры — той самой, которая пришла к слепорожденному после исцеления и привела его к поклонению Христу. Молятся об исцелении глазных болезней и слепоты. Также 17 мая празднуется память Старорусской иконы Божией Матери. Перед этой иконой молятся об исцелении от болезней — особенно от эпидемий и неизлечимых недугов. Молятся о мире в семье, о прекращении вражды и ссор между родственниками. Молятся о помощи в житейских трудностях, о заступничестве пред Богом в скорбях и напастях, ― поделился Иванов.

Ранее священник Филипп Ильяшенко рассказал, что любые негативные отзывы о работе храмов можно посчитать святотатством, при этом оставлять оценки или нет — остается на совести каждого. Он призвал прихожан при каких-либо проблемах не бежать жаловаться, а показать добрый пример и попытаться самому исправить ситуацию.

Софья Якимова
