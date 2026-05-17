Женщинам рассказали, о чем молятся святой Пелагее Тарсийской

Желающие выйти замуж девушки молятся святой Пелагее Тарсийской, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что к святой также обращаются с просьбой о помощи в борьбе с искушениями.

[17 мая 2026 года] Церковь совершает память святой мученицы Пелагии Тарсийской. Она жила в III веке в городе Тарсе и была дочерью знатных язычников. Услышав проповедь о Христе, она уверовала и дала обет безбрачия. Ей молятся о сохранении целомудрия и чистоты — сама она предпочла смерть осквернению. Молятся о помощи в борьбе с блудными искушениями, о даровании сил для сохранения верности супругу, о мудром воспитании дочерей в чистоте и благочестии. В народной традиции святую Пелагию почитают покровительницей девушек, желающих выйти замуж, и просят ее о даровании доброго, благочестивого жениха, ― сказал Иванов.

В этот день церковь также вспоминает евангельское чтение о исцелении слепорожденного, напомнил собеседник. Он рассказал, как Христос плюнул на землю, сделал брение, помазал глаза слепому и послал его умыться в купель Силоам. Это символизирует таинство Крещения, в котором человек, омытый водой, прозревает духовно, видит свои грехи и обретает веру, пояснил Иванов.

В этот день молятся о прозрении — не только телесном, но и духовном. О том, чтобы Господь открыл нам глаза на наши собственные грехи, на промысел Божий в нашей жизни, на истинный путь спасения. Молятся о даровании веры — той самой, которая пришла к слепорожденному после исцеления и привела его к поклонению Христу. Молятся об исцелении глазных болезней и слепоты. Также 17 мая празднуется память Старорусской иконы Божией Матери. Перед этой иконой молятся об исцелении от болезней — особенно от эпидемий и неизлечимых недугов. Молятся о мире в семье, о прекращении вражды и ссор между родственниками. Молятся о помощи в житейских трудностях, о заступничестве пред Богом в скорбях и напастях, ― поделился Иванов.

