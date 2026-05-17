17 мая 2026 в 14:32

Двухтонная авиабомба стала причиной эвакуации 30 тыс. немцев

Власти Германии срочно вывозят жителей после обнаружения авиабомбы

Фото: Marius Bulling/dpa/Global Look Press
В немецком Пфорцхайме начали масштабную эвакуацию после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, пишет Tagesschau. По предварительным данным, из опасной зоны вывозят до 30 тыс. человек, а сам боеприпас планируют обезвредить.

Снаряд нашли во время строительных работ в одном из районов города. После этого власти приняли решение эвакуировать жителей в радиусе полутора километров. Это одна из самых масштабных эвакуаций в стране за последние годы.

С утра полицейские обходят дома и проверяют территорию. Часть жителей отказывается покидать квартиры, однако власти предупредили их о возможных штрафах. В операции задействовали более 1,5 тыс. сотрудников экстренных служб, а для эвакуированных открыли временные пункты размещения, один из которых уже переполнен.

Как сообщили саперы, речь идет о британской авиабомбе HC 4000 весом около 1,8 тонны. Внутри находятся три взрывателя, которые предстоит обезвредить.

Ранее специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили боевой припас времен Великой Отечественной войны. По словам взрывотехников, местные жители обнаружили 50-миллиметровую минометную мину. Саперы перевезли снаряд на специальный полигон во взрывобезопасном контейнере.

Европа
Германия
ВОВ
авиабомбы
Двухтонная авиабомба стала причиной эвакуации 30 тыс. немцев
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

