День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 15:07

Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска

RTL: французский суд может объявить в розыск Илона Маска

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Французские следователи могут запросить официальный ордер на арест американского миллиардера Илона Маска, если против него выдвинут обвинения, а сам он продолжит игнорировать вызовы в суд, заявила радиостанции RTL прокурор Парижа Лор Беко, комментируя ход масштабного расследования в отношении социальной сети X. Ранее владелец платформы уже проигнорировал назначенный на 20 апреля допрос.

Если Илон Маск не будет отвечать на повестки, единственный способ обеспечить его явку в суд — это ордер на арест в соответствии с законом, — сказала Беко.

Прокурор также признала, что Париж пока не получил официального ответа от Министерства юстиции США на свой международный запрос по данному делу. Тем не менее глава ведомства заверила журналистов, что текущее сотрудничество с американской системой правосудия по другим вопросам складывается успешно.

Нынешнее разбирательство началось в январе 2025 года после массовых жалоб пользователей на непрозрачную работу внутренних алгоритмов платформы. Под пристальное внимание европейских правоохранителей попал и встроенный искусственный интеллект Grok, который публиковал материалы с отрицанием Холокоста и генерировал запрещенные изображения сексуального характера.

Ранее в Европейском суде юстиции сообщили, что американский предприниматель подал иск к Еврокомиссии, требуя отменить назначенный штраф. Спор касается решения, вынесенного в отношении социальной сети X.

Европа
Франция
соцсети
суды
Илон Маск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник ВСУ атаковал детский сад в Энергодаре
Звезду сериала «След» заподозрили в мошенничестве
Азербайджан и Турция подпишут новое соглашение в сфере градостроительства
В ГД ответили, надо ли ограничить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет
Духовник Трампа назвал президента, с которым подружился бы лидер США
Крымский мост временно перекрыли
ВСУ убили иностранца в Подмосковье
В двух крупнейших аэропортах на юге России запретили полеты
«Сейчас же»: в Германии потребовали проведения досрочных выборов
Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
«Нужен шанс»: президент Бразилии обратился к Трампу с просьбой
Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой
Немецкий историк предсказал, чем в итоге закончится СВО
Женщинам рассказали, о чем молятся святой Пелагее Тарсийской
МАГАТЭ оценило последствия удара БПЛА по АЭС «Барака»
Аэропорт Внуково временно ограничил прием и отправку рейсов
Человек выпал с 37-го этажа в Москве
Британский министр объяснила, почему Стармер все еще на посту
Стало известно о грядущих переговорах Трампа с одним иностранным лидером
Двухтонная авиабомба стала причиной эвакуации 30 тыс. немцев
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.