Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска RTL: французский суд может объявить в розыск Илона Маска

Французские следователи могут запросить официальный ордер на арест американского миллиардера Илона Маска, если против него выдвинут обвинения, а сам он продолжит игнорировать вызовы в суд, заявила радиостанции RTL прокурор Парижа Лор Беко, комментируя ход масштабного расследования в отношении социальной сети X. Ранее владелец платформы уже проигнорировал назначенный на 20 апреля допрос.

Если Илон Маск не будет отвечать на повестки, единственный способ обеспечить его явку в суд — это ордер на арест в соответствии с законом, — сказала Беко.

Прокурор также признала, что Париж пока не получил официального ответа от Министерства юстиции США на свой международный запрос по данному делу. Тем не менее глава ведомства заверила журналистов, что текущее сотрудничество с американской системой правосудия по другим вопросам складывается успешно.

Нынешнее разбирательство началось в январе 2025 года после массовых жалоб пользователей на непрозрачную работу внутренних алгоритмов платформы. Под пристальное внимание европейских правоохранителей попал и встроенный искусственный интеллект Grok, который публиковал материалы с отрицанием Холокоста и генерировал запрещенные изображения сексуального характера.

Ранее в Европейском суде юстиции сообщили, что американский предприниматель подал иск к Еврокомиссии, требуя отменить назначенный штраф. Спор касается решения, вынесенного в отношении социальной сети X.