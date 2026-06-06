Глава Пентагона Пит Хегсет не приехал на памятную церемонию в честь годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщает телеканал BFMTV. Мероприятие прошло в Лангрюн-сюр-Мер, который находится в нормандском департаменте Кальвадос в северной части государства, при участии французского премьера Себастьяна Лекорню.

Ожидалось, что в этой церемонии государственного значения примет участие, в частности, министр войны США Пит Хегсет, однако он в конечном счете не приехал, — отметили журналисты.

Ранее глава РФ Владимир Путин подчеркнул значение широкомасштабного совместного исследования о Второй мировой войне, которое проведут Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук. По словам президента, эта работа поможет сохранить историческую правду.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на ПМЭФ, что период Второй мировой войны, когда Россия и США выступали вместе, стал самым светлым в истории их двусторонних отношений. По словам дипломата, то единение происходило во имя настоящей цели.