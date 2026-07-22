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22 июля 2026 в 08:40

В Невинномысске ввели режим ЧС из-за пожара на логистическом комплексе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Режим чрезвычайной ситуации локального уровня введен в зоне возгорания на территории логистического комплекса в Невинномысске, сообщил в МАКСе глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Новый статус позволит оперативно привлечь дополнительные ресурсы и спецтехнику для ликвидации последствий происшествия.

Борьба с открытым огнем на объекте продолжается без перерыва, к тушению уже приступил экипаж пожарного вертолета МЧС России. Кроме того, поступила обновленная информация от экстренных служб о состоянии одного из пострадавших: врачи приняли решение госпитализировать его.

Одного из ранее обратившихся за медпомощью решили госпитализировать, угрозы жизни нет, — уточнил губернатор.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что в ночь на 22 июля были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, в настоящее время совместно с профильными службами проводятся мероприятия по ликвидации последствий произошедшего.

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