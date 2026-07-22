Силовики задержали читинца, призывавшего убить работников РКН В Чите задержан мужчина, призывавший к мятежу и расправе над работниками РКН

Сотрудники ФСБ задержали жителя Читы, который распространял призывы к вооруженному восстанию и физической расправе над сотрудниками Роскомнадзора, рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. В доме подозреваемого провели обыск. Во время допроса мужчина дал признательные показания.

Установлено, что 36-летний мужчина из чувства личной неприязни в отношении проводимой органами власти государственной политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам <...> осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора, — уточнили правоохранители.

Ранее в ЦОС ФСБ России заявили, что правоохранители задержали в Крыму двух россиян, которые сотрудничали с украинской военной разведкой. По информации ведомства, агенты Киева собирали данные о дислокации Вооруженных сил РФ на полуострове и передвижении поездов.

До этого жителя Симферопольского района Крыма осудили на 6,5 года колонии за призывы в социальных сетях к нанесению ракетных ударов по России. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов.