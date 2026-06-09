Минцифры и РКН вступились за Roblox Минцифры и РКН призвали разблокировать Roblox в России

Минцифры и РКН призвали правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в России, заявили на канале ведомства в мессенджере МАКС. В июне компания запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.

В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации, — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не блокировал доступ к игре Minecraft. Перед этим пользователи массово жаловались на сбои в работе платформы.

Также стало известно, что Роскомнадзор в мае 2026 года заблокировал более 7 тыс. фишинговых ресурсов и 457 сайтов с вредоносным программным обеспечением. По данным надзорного органа, также было отражено 1,3 тыс. DDoS-атак в отношении систем госуправления, финансового сектора и операторов связи.

До этого пресс-служба Роскомнадзора рассказала, что в России не заблокирована игровая платформа Steam. При этом 1 июня в работе сервиса возникли сбои, на функционирование платформы пожаловались около 15 тыс. человек.