Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 16:42

Минцифры и РКН вступились за Roblox

Минцифры и РКН призвали разблокировать Roblox в России

Roblox Roblox Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минцифры и РКН призвали правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в России, заявили на канале ведомства в мессенджере МАКС. В июне компания запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.

В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации, — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не блокировал доступ к игре Minecraft. Перед этим пользователи массово жаловались на сбои в работе платформы.

Также стало известно, что Роскомнадзор в мае 2026 года заблокировал более 7 тыс. фишинговых ресурсов и 457 сайтов с вредоносным программным обеспечением. По данным надзорного органа, также было отражено 1,3 тыс. DDoS-атак в отношении систем госуправления, финансового сектора и операторов связи.

До этого пресс-служба Роскомнадзора рассказала, что в России не заблокирована игровая платформа Steam. При этом 1 июня в работе сервиса возникли сбои, на функционирование платформы пожаловались около 15 тыс. человек.

Власть
Минцифры
РКН
Roblox
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина вновь вступила в судебные тяжбы на фоне скандала с квартирой
В МИД России успокоили США в отношении тактического ядерного оружия
Угрожал Путину и попался на домогательствах: секс-скандал с прокурором МУС
«Нам наплевать»: на Западе сделали неожиданное признание об Украине
Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей летом
Конец ВСУ, перелом конфликта на Украине: новости СВО на вечер 9 июня
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-депутат Рады раскрыл новый тренд украинских политиков
Власти Ливана обновили статистку погибших из-за ударов Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.